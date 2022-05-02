Мусульмане встретили Ураза-байрам

Сегодня мусульмане в России и во всем мире отмечают Ураза-байрам. Празднование началось с утренней молитвы в мечетях, где прошел намаз.

Ураза-байрам — второй по значимости исламский религиозный праздник после Курбан-байрама. Это праздник разговения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают пост, воздерживаясь от пищи и питья от восхода до заката. Считается, что тогда Аллах дарует верующим милость на небесах.

После молитвы в Ураза-байрам верующие собираются за праздничным столом в семейном кругу и просят друг у друга прощения.

После Рамадана наступает месяц Шавваль, в который тоже рекомендуется соблюдать пост, но всего шесть дней. Это необязательно, но того, кто выдержит, ждет такая же благодать, как от поста длиною в год.

С поздравлениями по случаю Ураза-байрама ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил вклад мусульман в укрепление межнационального мира и согласия, писала «Газета.ru». Российских мусульман поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин, пожелавший им процветания, здоровья и благополучия.