Подмосковье 01 декабря 2022, 09:09 Центральная пригородная пассажирская компания запустит 5 новых поездов с USB-разъемами и Wi-Fi

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Центральная пригородная пассажирская компания получила еще пять новых поездов. Это 55 вагонов с USB-разъемами и Wi-Fi.

Компания получила поезда в рамках масштабного обновления подвижного состава. Вагоны оборудованы мягкими сиденьями, системами климат-контроля, поручнями и велокреплениями, а также откидными пандусами и просторными туалетами.

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Ранее с июля по октябрь ЦППК запустила 10 новых составов на Казанском направлении.

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