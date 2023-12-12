Подмосковье 12 декабря 2023, 02:00 Центр управления регионом принял 10,8 тысячи заявок от жителей Подмосковья на прошлой неделе Очистка кровли / Госжилинспекция Московской области

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На прошлой неделе подмосковная Госжилинспекция обработала в Центре управления регионом 10,8 тысяч заявок жителей региона. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

Более 7,9 тысячи заявок за это время уже отработали.

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«По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений уменьшилось на 4%. Топ-5 городских округов с наибольшими темпами снижения составили Зарайск (-58%), Шаховская (-56%), Фрязино (-40%), Луховицы (-36%), Можайский и Шатура (-31%). А из Восхода и Звездного городка не поступило ни одной заявки», — уточнили в ГЖИ.

Чаще всего обращались из-за грязных подъездов — всего 1021 заявка. Количество жалоб в регионе сократилось на 7%, больше всего в Чехове, Кашире и Домодедове. При этом лидер нескольких прошлых недель — категория, связанная с отоплением, — опустилась на второе место — всего 928 жалоб. Их число снизилось на 31%, больше всего в Жуковском, Можайске, Дмитрове и Королеве.

На третьем месте оказались сигналы о наледи и сосульках на крыше — 652 заявки. Их количество уменьшилось больше всего в Орехово-Зуеве и Зарайске.

По словам руководителя Госжилинспекции Ольги Фединой, вторую неделю уменьшается количество жалоб на освещение подъездов — их число сократилось на 13%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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