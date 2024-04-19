Подмосковье 19 апреля 2024, 11:30 Центр «Стань мамой в Подмосковье» принял еще 63 тысячи звонков Пресс-служба Министерства здравоохранения МО

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Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял более 63,4 тысячи звонков с начала года. Это почти на 2,3 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обратиться в кол-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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«Операторы call-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тысяч звонков почти 5,3 тысячи поступили из других регионов», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке.

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