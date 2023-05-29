29 мая 2023, 10:09
Центр содействия строительству Подмосковья принял 28 новых проектов за неделю
Еще 28 коммерческих объектов построят в Московской области. Среди них склады, производственные базы и другие проекты.
Среди поступивших за неделю заявок — производственное и административно-офисное здание на участке площадью 15,6 гектара в городском округе Фрязино. Цех со складами построят на 13 гектарах в Ленинском округе, центр досуга отдыхающих — в Орехово-Зуевском. Еще один новый склад появится в Богородском городском округе.
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Центр содействия строительству будет сопровождать проекты и поможет инвесторам быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.
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