Подмосковье 16 марта 2023, 12:05 Андрей Воробьев назвал главную задачу Центра содействия строительству в Подмосковье

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Снятие головной боли с застройщиков — главная задача Центра содействия строительству Подмосковья. Это подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.

Андрей Воробьев в разговоре с предпринимателями заметил, что когда-то и сам занимался бизнесом, строил завод в Ногинске. Проблемы и волокита, с которыми раньше сталкивались инвесторы, знакомы главе региона не понаслышке.

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«Была забава — построить объект для какого-то предприятия, а потом пять лет оформлять документы на строительство и сдачу», — отметил Воробьев.

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Когда в Подмосковье запустили Центр содействия строительству, его главной задачей стала помощь инвесторам и освобождение их от лишних бумажных забот. Специалисты помогают решить самые разные вопросы — от получения техусловий до выдачи разрешений и согласований.

Чтобы получить сопровождение персонального менеджера, достаточно просто подать документы в ЦСС. Структура работает в Подмосковье уже более пяти лет и показывает хорошие результаты. Кроме того, губернатор отметил, что сейчас каждый региональный проект сопровождает Мининвест, который тоже оказывает всяческое содействие предпринимателям.