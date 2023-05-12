Подмосковье 12 мая 2023, 10:17 Центр семейной медицины построят в Волоколамске к 2024 году фото минстроя мо

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В деревне Судниково под Волоколамском идет строительство центра общей врачебной практики. На данный момент рабочие занимаются планировкой территории. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Подрядчик вышел на площадку. Ведутся работы по планировке территории, подготовке основания под устройство фундаментной плиты. Сдать новый объект здравоохранения планируется в начале 2024 года», — говорится в сообщении.

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В центре семейной медицины площадью 710 квадратных метров появятся кабинеты врачей, лаборатория, прививочная, процедурный и стоматологический кабинеты, пост медсестры, аптека, а также палата дневного стационара, рассчитанная на четырех пациентов.

Строительство медучреждения ведется по региональной программе «Модернизация первичного звена».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности доступной медицины. По его словам, в марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Объект планируют достроить ранее срока — летом 2024 года.

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