Подмосковье 02 мая 2023, 19:00 «Важна доступная медицина»: Андрей Воробьев — о строительстве поликлиники в Лобне

Читать 360tv в

В марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Объект планируют достроить ранее срока — летом 2024 года. Во время рабочей поездки объект посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, как важна доступная медицина в каждом городе, поэтому стараемся строить и ремонтировать поликлиники и подстанции скорой помощи. В Лобне строим поликлинику по нашему новому стандарту. Отдельное пятиэтажное здание. Штат будет расширен до 250 сотрудников, сейчас 180», — сообщил глава региона.

Реклама

По его словам, в поликлинике оборудуют отделения рентгенологии, травматологии, эпидемиологии, блок кабинетов медицинской профилактики, кабинеты врачей инфекционистов. В поликлинике будут терапевтическое отделение, эндоскопия, узкие специалисты — кардиологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, онкологи и гериатры. Также в медучреждении организуют отделение медицинской реабилитации и дневные стационары на 60 коек

Поликлиника будет принимать жителей пяти микрорайонов округа. Это более 60 тысяч человек.

Сейчас в микрорайоне Букино работает трехэтажная поликлиника 1976 года постройки. Она обеспечивает 335 посещений в смену. Здание медучреждения небольшое, в нем сложно организовать полноценный прием хирургов, терапевтов и онкологов.

В микрорайоне Центральный в приспособленных помещениях на первом этаже жилого дома 1988 года постройки находится женская консультация. При этом кабинеты врача акушер-гинеколога не обеспечили возможностью аппаратного обследования.

«Сегодня у нас крайне большая нехватка помещений, и мы не можем разместить требуемое число врачей, просто банально не хватает кабинетов. В сравнении с нашей действующей поликлиникой, новая — фактически в шесть раз больше по площади», — сообщил главврач Лобненской ЦГБ Павел Прокофьев.

Для жителей микрорайонов Катюшки и Букино новая поликлиника находиться в шаговой доступности, для проживающих в микрорайонах Москвич, Южный и Центральный — на общественном транспорте 10-15 минут.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая площадь объекта составляет почти 12 тысяч квадратных метров.

«При проектировании учитывались все пожелания главврача территории, на которой мы находимся. Поликлиника строится по индивидуальному плану, так как нагрузка в 600 посещений в смену довольно существенная и много к чему обязывает», — рассказал представитель застройщика Иван Бузекевич.

По его словам, объект начали проектировать в мае 2022-го. В марте этого года специалисты вышли на площадку. Сейчас поликлинику строят около 60 человек — это монолитные бригады. Позднее к строительству и отделке привлекут свыше 200 специалистов.

Жители обратили внимание губернатора, что в городе нет аппарата МРТ. Губернатор поручил разобраться в этом вопросе.

В плане на 2023 год открыть семь поликлиник: три в Люберцах, три в Ленинском, одну в Балашихе, а также подстанцию скорой помощи в Видном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».