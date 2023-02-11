Подмосковье 11 февраля 2023, 16:53 Центр сбора помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии открылся в Люберцах

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В Люберцах открылся пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии. Его организовали редакция газеты «Люберецкий округ» совместно с мусульманской общиной и Татарской национально-культурной автономией округа.

Пункт работает в поселке Родники около мечети.

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«Как говорится в Библии и по нашим обычаям, Бог есть любовь, поэтому мы со своей стороны, как мусульмане, поддерживаем друг друга», — сообщил имам-хатыб мусульманской общины Родников Али Хазрат Хасанов.

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Центр собирает теплые одеяла, обогреватели, зимнюю одежду, пауэрбанки, термосы, палатки и спальные мешки.

«Мы хотим не просто помочь, а убедиться в том, что собранные вещи дойдут до получателей», — добавил Али Хазрат Хасанов.

Гуманитарную помощь передадут в Духовное управление мусульман России. Подобные пункты сбора находятся также в Раменском, Родниках, в Люберцах и Москве.

Отметим, на утро 11 февраля от последствий землетрясений в Турции погибли более 20,5 тысячи человек, пострадали порядка 80 тысяч. В Сирии число жертв приближается к двум тысячам, а раненых — к порядка 2,3 тысячи.

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