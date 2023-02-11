Мир 11 февраля 2023, 09:27 Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к отметке в 21 тысячу человек Власти Турции: официально зарегистрированное число жертв землетрясений достигло 20 665 РИА «Новости»

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Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665 человек. Данные привели сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщило РИА «Новости».

«По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибли 20 665 человек», — сообщили представители организации.

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Ранеными к утру 11 февраля числятся более 80 тысяч людей.

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Согласно данным от AFAD, спасти удалось 80 088 человек, а эвакуировать из зоны бедствия 92 697.

Серия толчков в юго-восточной части Турции началась в понедельник утром, 6 февраля. Магнитуда самого сильного землетрясения в тот день оценивалась в 7,7. После этого произошло более 300 афтершоков. Их фиксировали в течение нескольких дней.

Также землетрясения происходили на территории соседних государств. В их числе — Сирия, где от толчков пострадали объекты исторического наследия и погибли более тысячи человек.