Новый центр ремонта Mersedes-Benz построили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске создали комплекс по обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes-Benz. Когда-то на месте, где его возвели, выявили самовольную постройку. Такие или сносят, если власти находят грубые нарушения, или помогают качественно доделать.

В Подмосковье продолжается масштабная работа, помогающая решить вопросы с заброшенными и самовольными объектами. По поручению губернатора Андрея Воробьева администрации городских округов проверяют площадки, принимая решения о дальнейшей судьбе построек.

Один из самовольных объектов был в Наро-Фоминске. Выявили его на улице Маршала Жукова.

Строительство комплекса обслуживания машин началось в 2016 году, позже встало на паузу. Теперь правительство Подмосковья и администрация округа помогли реализовать проект, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

В результате совместной работы застройщик получил разрешение на строительство здания технического обслуживания и ремонта машин. С него сняли статус самовольности Владислав Гордиенко.

Теперь здесь будет доступно техническое обслуживание машин Mersedes-Benz. На территории создали парковочные места.