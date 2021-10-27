Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открыли в Подольске

В Подольске начал работать Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний. Он открылся на базе поликлиники Подольской областной больницы в поселке Кузнечики.

«Мы продолжаем развивать сеть центров рассеянного склероза в Московской области. Сегодня мы открываем пятый подобный центр в Подмосковье. Он будет обслуживать порядка 650 пациентов с рассеянным склерозом — это жители Подольска и ближайших территорий», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Источник фото: телеканал «360»

Пока этот недуг, увы, не поддается лечению до полного выздоровления, однако современная медицина научилась «тормозить» процессы, ведущие к тяжелой инвалидности.

«Рассеянный склероз — это то заболевание, которое поражает лиц молодого возраста. От 20 до 40 лет. Это основная масса пациентов. Особенность в том, что собственная иммунная система начинает разрушать нервную ткань», — пояснил главный невролог Московской области Ринат Богданов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в подольском центре открыли дневной стационар, идет предварительная запись.

«Безусловно, для Подольска это очень важно. Городской округ Подольск по численности населения находится на 3-м месте в области. И проблема пациентов с рассеянным склерозом имеет место быть. Этот центр будет охватывать весь юг Подмосковья. Это Протвино, Ступино, Серпухов, Чехов, Домодедово, Ленинский округ», — сказал заместитель главы администрации г. о. Подольск Александр Скобенников.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее в регионе были открыты Центры рассеянного склероза в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Одинцовской больнице, Московской областной больнице имени проф. Розанова в Пушкино и в Ногинской больнице.