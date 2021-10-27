Центр рассеянного склероза открыли в Ногинске

В центральной районной больнице Ногинска заработал Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний. В Подмосковье до этого было открыто три подобных медучреждения — в МОНИКИ, Одинцовской больнице и Московской областной больнице имени Розанова в Пушкино. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Главная задача этого проекта — сделать медицинскую помощь пациентам с рассеянным склерозом более доступной. В регионе проживает более 6 тысяч человек с данным заболеванием. Если раньше пациентам с рассеянным склерозом нужно было ездить на консультации к специалистам в МОНИКИ, то теперь они смогут получить медпомощь в ближайшем к дому центре рассеянного склероза», — отметила Светлана Стригункова.

Пациенты таких центров находятся под постоянным динамическим наблюдением у одного и того же специалиста, который знает историю болезни и может регулярно корректировать назначения в зависимости от состояния больного.

Ногинский центр будет обслуживать жителей 8 городских округов — Богородского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского, Черноголовки, Электрогорска, Павловского Посада, Электростали, а также ЗАТО Звездный городок.

Подмосковье является вторым в России субъектом, где реализуется данный проект, уточнила министр.