Подмосковье 20 апреля 2023, 16:18 Центр производства и хранения лекарств построят в Электрогорске к 2024 году Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Главгосстройнадзор Подмосковья проконтролировал возведение производственно-складского комплекса в Электрогорске. В 2024 году здесь начнут выпускать лекарства и тест-системы.

Новый комплекс строит компания «ЭКОлаб». Работы идут в плановом режиме, специалисты Главгосстройнадзора выдали инвестору рекомендации по предотвращению нарушений.

Реклама

В двухэтажном здании площадью 4,2 тысячи «квадратов» будут производить готовые к использованию биоматериалы и сухие питательные средства, применяемые при изготовлении медицинских диагностических наборов.

Строительство началось летом прошлого года и должно завершиться в первом квартале следующего.

Спрос на лекарства за последний год вырос на 10%, что отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в Подмосковье работают 90 фармацевтических компаний, а доля регионального производства на российском рынке составляет 25%.