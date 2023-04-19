Подмосковье 19 апреля 2023, 19:52 «Очень важное значение». Андрей Воробьев заявил об увеличении объемов производства лекарств Губернатор Андрей Воробьев: в Московской области производят 25% российских лекарств

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Спрос на лекарства за последний год вырос на 10%, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в Подмосковье работают 90 фармацевтических компаний, а доля регионального производства на российском рынке составляет 25%.

Андрей Воробьев провел в Подольске рабочую встречу с руководителями фармацевтических компаний Московской области. Глава региона заявил, что в Подмосковье работают 10 крупных предприятий, а объем производства ежегодно растет на 12-15%.

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«Четверть фармы производится в Подмосковье — нам это очень приятно, потому что это рабочие места, специалисты, технологии, налоги. Все это имеет для нас важное значение», — высказался губернатор.

Он уточнил, что некоторые подмосковные компании выходят на международный рынок. «Петровакс Фарм» отправляет медикаменты в Армению, Белоруссию, Киргизию и ряд стран Европы и Ближнего Востока. Вскоре подпишут соглашение и Египтом, добавил Воробьев.

Глава региона назвал важной задачей упрощение регистрации препаратов. Он поблагодарил работников отрасли за обеспечение медицинской безопасности россиян.