Подмосковье 01 июня 2023, 12:57 Центр профилактики и борьбы со СПИДом построили в Котельниках фото минстроя мо

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Медицинский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями взрослых и детей готовится к открытию в микрорайоне Силикат в Котельниках. Минстрой Подмосковья сообщил, что объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

В трехэтажном здании разместились амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, рентген-кабинет, отделения профилактики и функциональной диагностики, конференц-зал, административные и технические помещения.

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Центр рассчитан на 360 посещений в смену. Общая площадь здания — более 4,9 тысячи «квадратов».

Во дворе обустроены парковка, детская игровая зона и места для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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