Центр помощи семьям мобилизованных открыли в Реутове | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 23:07 Центр помощи семьям мобилизованных открыли в Реутове

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Центр помощи семьям мобилизованных открыли в Реутове. Волонтеры помогают женам, матерям и детям призванных резервистов. Работу центра проверил глава Реутова Станислав Каторов.

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Центр помощи семьям мобилизованных открыли в Реутове. Волонтеры помогают женам, матерям и детям призванных резервистов. Всего в городском округе таких 154 семьи. Некоторым из них помощь не нужна, а для других требуется поддержка и моральная, и материальная.

Проверить, как работают волонтеры, приехал глава Реутова Станислав Каторов. В центре он встретился с родственниками мобилизованных. У тех один вопрос — что с выплатами? 65% резервистов из Подмосковья уже получили деньги от области. Задержки у остальных из-за неправильно предоставленных реквизитов.

«Те, кто не получил — таких обращений у нас 65 было. Сейчас много кто эти вопросы закрыл свои. Все начинают получать. Думаю, до 10 ноября этот вопрос полностью закроется», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Воспользоваться помощью волонтеров или просто узнать важную информацию о том, как работает центр можно, позвонив на горячую линию: 8(495)528-75-92.

Ранее Андрей Воробьев поручил ускорить выплаты семьям военнослужащих. Льготы и меры поддержки назначили семьям мобилизованных в Московской области. Среди них — единовременная выплата 200 тысяч рублей.