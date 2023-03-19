Подмосковье 19 марта 2023, 14:38 Центр помощи семье и детям «Доверие» откроют во Фрязине после реорганизации дома ребенка Публичное достояние

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Во Фрязине проходит реорганизация специализированного дома ребенка в рамках перехода организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к единой модели подчиненности. Здесь появится Центр помощи семье и детям «Доверие», сообщили в Минздраве Московской области.

В центре будут предоставлять соцпомощь детям до 18 лет из неблагополучных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до их устройства в замещающие семьи.

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«Фрязинский дом ребенка, помимо своей основной деятельности — помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводил восстановительное лечение детям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому здесь останется амбулаторное отделение на 25 посещений с установленным ранее оборудованием», — сообщили в Минздраве региона.

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В отделении смогут продолжить восстановление дети, которые прежде занимались в Доме ребенка и которым требовался такой вид помощи, добавили в пресс-службе.

Также в центре будут сопровождать замещающие семьи, готовить кандидатов в приемные родители, готовить детей к передаче на воспитание в замещающие семьи, оказывать помощь семьям с детьми из неблагополучных семей, чтобы не доводить ситуацию до лишения родительских прав, оказывать социальные услуги на дому семьям с детьми в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.

В отделении будут работать 16 специалистов, в том числе логопед, психолог, массажист. Для детей будут доступны физиотерапия, лечебная физкультура, занятия на тренажерах и развивающие занятия.

Все услуги в центре будут оказывать амбулаторно.

За медицинской реабилитацией во Фрязине можно будет обращаться в детскую поликлинику, Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Королевский», в отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями.

При необходимости лечащий врач может дать направление на круглосуточную реабилитацию, ее будут оказывать детям из Фрязина в НИКИ детства, детском санатории «Отдых», федеральном реабилитационном центре «Детство» и других медучреждениях Подмосковья.

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