Важное 13 марта 2023, 14:21 Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии новых ФАПов в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о капремонте больниц и открытии новых ФАПов в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье продолжается капитальный ремонт старых и строительство новых медучреждений. Многие из них сдают досрочно, в том числе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в деревнях и селах. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Подмосковье уделяет больше внимание развитию медицины — для этого в области открывают новые больницы, поликлиники и ФАПы. Программу продолжат реализовывать, чтобы жители могли получать доступную и качественную медицинскую помощь.

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«Дальше эта программа будет реализовываться. И приятно, что часто объекты, в том числе ФАПы, мы сдаем досрочно», — отметил он.

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Ранее губернатор отметил заметный прорыв в привлечении медиков к работе в Подмосковье. За год в больницы пришло свыше 900 новых специалистов.

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