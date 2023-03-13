13 марта 2023, 14:21
Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии новых ФАПов в Подмосковье
Андрей Воробьев рассказал о капремонте больниц и открытии новых ФАПов в Подмосковье
В Подмосковье продолжается капитальный ремонт старых и строительство новых медучреждений. Многие из них сдают досрочно, в том числе фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в деревнях и селах. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
Подмосковье уделяет больше внимание развитию медицины — для этого в области открывают новые больницы, поликлиники и ФАПы. Программу продолжат реализовывать, чтобы жители могли получать доступную и качественную медицинскую помощь.
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«Дальше эта программа будет реализовываться. И приятно, что часто объекты, в том числе ФАПы, мы сдаем досрочно», — отметил он.
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Ранее губернатор отметил заметный прорыв в привлечении медиков к работе в Подмосковье. За год в больницы пришло свыше 900 новых специалистов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Андрей Воробьев
Врачи
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