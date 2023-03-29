29 марта 2023, 11:43
Центр офтальмологии в Химках обновил оборудование при поддержке Подмосковья
Медицинский центр «Гиппократ» переоснастил собственный центр офтальмологии и микрохирургии глаза в Химках. Это стало возможным за счет субсидии, полученной компанией ранее.
Центр открылся в Химках в 2022 году. На его оснащение было инвестировано 15 миллионов рублей.
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«Чтобы оснастить его новейшим оборудованием, компания, работающая в статусе субъекта МСП, ранее получила субсидию на модернизацию в размере почти шести миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания закупила современное оборудование, в том числе, аппарат, позволяющий определить вид и степень оптических нарушений зрения. Центр «Гиппократ» неоднократно получал поддержку Подмосковья, общая сумма которой составила 16,8 миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.
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