Подмосковье 29 марта 2023, 11:43 Центр офтальмологии в Химках обновил оборудование при поддержке Подмосковья Мининвест МО

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Медицинский центр «Гиппократ» переоснастил собственный центр офтальмологии и микрохирургии глаза в Химках. Это стало возможным за счет субсидии, полученной компанией ранее.

Центр открылся в Химках в 2022 году. На его оснащение было инвестировано 15 миллионов рублей.

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«Чтобы оснастить его новейшим оборудованием, компания, работающая в статусе субъекта МСП, ранее получила субсидию на модернизацию в размере почти шести миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания закупила современное оборудование, в том числе, аппарат, позволяющий определить вид и степень оптических нарушений зрения. Центр «Гиппократ» неоднократно получал поддержку Подмосковья, общая сумма которой составила 16,8 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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