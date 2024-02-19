Подмосковье 19 февраля 2024, 15:45 Центр обучения мастеров в сфере красоты откроют в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Центр обучения визажистов и парикмахеров откроют на базе салона красоты Tina studio в Химках. Слушателям будут выдавать документ государственного образца.

Владелица студии встретилась с представителями муниципального учреждения «Малый бизнес Химки» и депутатом Артуром Каримовым, чтобы обсудить реализацию проекта.

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«Как руководитель обособленного подразделения союза Торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки, всесторонне поддерживаю наших предпринимателей. Также сотрудничаем с муниципальным учреждением „Малый бизнес Химки“ и проводим консультации, помогаем расти и развиваться начинающим компаниям. Эти усилия направлены на улучшение предпринимательского климата и разрешения наиболее насущных проблем», — прокомментировал Артур Каримов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Директор студии красоты вошла в перечень спикеров отраслевых мероприятий региона.

«На базе салона Tina studio с 2022 года уже реализуем проект по обучению мастеров ногтевого сервиса, бровистов, также лично провожу курсы по клиентскому сервису. На данный момент обучили уже более 20 человек. В перспективе — хотим создать центр обучения для мастеров. Для этого необходима соответствующая лицензия. Хотим подавать документы. После обучения специалисту будет выдаваться документ государственного образца», — рассказала директор студии красоты Tina studio Кристина Андронова.

Напомним, в Химках в 2023 году зарегистрировано свыше 3,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому в округе появилось свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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