Подмосковье 06 марта 2024, 20:14 Центр муковисцидоза открылся в филиале МОНИКИ в Реутове Медиасток.рф

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Центр муковисцидоза открылся в филиале МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в Реутове. Жители Подмосковья могут получить консультацию врачей и лечение бесплатно по полису ОМС.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, муковисцидоз — это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез — слюнных, слизистых, предстательной, молочных и других.

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По словам заместителя директора МОНИКИ Наталии Литвиновой, без своевременной диагностики и лечения болезнь будет протекать очень тяжело, зачастую с плохим прогнозом.

«Мы открыли Центр муковисцидоза в нашем филиале в Реутове, где пациенты смогут получить консультацию врача и амбулаторное лечение. Здесь есть необходимое медицинское оборудование», — рассказала Литвинова.

Центр принимает пациентов старше 18 лет по направлению лечащего врача из поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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