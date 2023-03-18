Подмосковье 18 марта 2023, 02:27 Центр гемодиализа открылся в Шатуре

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Людей, нуждающихся в гемодиализе, в городском округе Шатура более 40 человек. Раньше, чтобы пройти процедуру, пациентам приходилось ездить за полсотни километров. Теперь в этом нет необходимости — в городе открыли свой центр гемодиализа.

Открытие центра стало возможным благодаря государственно-частному партнерству.

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Сумма вложенных в проект инвестиций составила более 60 миллионов рублей. На эти средства в помещении был сделан ремонт, приобретено 20 аппаратов «Искусственная почка» последнего поколения. Процедуры здесь могут проходить 120 пациентов.

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Новый центр посетила заместитель главы администрации городского округа Шатура Ирина Ваврик.

«Высочайшего уровня оборудование, оно современное, оно с высоким качеством расходных материалов, и те условия, в которых человек четыре часа находится, пока получает эту процедуру — домашние, уютные, с милым персоналом», — отметила Ирина Ваврик.

Гемодиализ — процедура дорогостоящая. Один сеанс стоит почти шесть тысяч рублей, а их в неделю людям с заболеваниями почек нужно три. Для пациентов шатурского центра лечение предоставляют бесплатно, по полису ОМС.

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