Центр диспансеризации на улице Пирогова в Домодедове построят к концу года | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Viber Центр диспансеризации на улице Пирогова в Домодедове построят к концу года

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Строительство центра диспансеризации «Здоровье Подмосковью» на 60 посещений в смену продолжается в микрорайоне Центральном городского округа Домодедово. Первых пациентов здесь планируют принять в конце года

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«Объект возводится с использованием технологии завода Pro Module. Первые модули уже доставлены на стройплощадку», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Строители продолжают монтаж инженерных сетей и гидроизоляции цокольной части фундамента. Подрядчик приступил к монтажу конструкции здания.

Согласно проекту, общая площадь одноэтажного здания составит более 620 квадратных метров. Центр диспансеризации строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.

Подобные центры диспансеризации также откроются в Одинцове и Ленинском городском округе.

Новый медицинский вуз при МГИМО 1 сентября принял первых студентов в Одинцове. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День знаний поздравил весь коллектив с началом учебного года и отметил важность подготовки медицинских кадров в регионе.

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