Подмосковье 02 сентября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» откроется в Видном фото с сайта pixabay.com

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В Видном продолжается строительство блока отделения профилактики под названием «Здоровье Подмосковью». К текущему моменту подрядчик уже начал монтаж модулей, рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте выполняется работы по монтажу фундаментных плит и модулей. Всего смонтировано 13 промодулей из 18. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.

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Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также региональной программы модернизации. В блоке будут предусмотрены кабинеты для прохождения первого этапа диспансеризации у терапевта, а также кабинеты для более углубленного обследования пациентов узкими специалистами.

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Новое отделение откроет свои двери возле уже существующего здания поликлиники на Заводской улице. Таким образом, получится более удачно разделить потоки заболевших пациентов и посетителей, которые пришли просто проверить свое здоровье.

В этом году еще два таких же отделения откроются в Домодедове и Одинцове. Блоки будут производиться в заводских условиях, что гарантирует хорошее качество и высокую скорость строительства.

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