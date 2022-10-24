Центр автозапчастей и сервиса построили в Химках | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 19:58 Центр автозапчастей и сервиса построили в Химках

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Новый центр по продаже автозапчастей и проведению сервисных работ появился в Химках. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилполитики Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Застройщиком центра является ООО «ГРИН». Инвестиции в проект составили порядка 50 миллионов рублей.

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Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

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Двухэтажное здание центра занимает площадь почти 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже будет расположен сервисный центр для оказания ремонтных и шиномонтажных работ, на втором этаже откроют магазин с широким ассортиментом товаров для отечественных и зарубежных автомобилей. В центре появится 20 рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о ремонте автовокзала в Бронницах.