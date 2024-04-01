Подмосковье 01 апреля 2024, 17:00 Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Воскресенске Unsplash

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Центр амбулаторной онкологической помощи откроется на четвертом этаже поликлиники № 1 ГБУЗ «Воскресенская больница». Здесь будут работать онкологи, а пациенты смогут проходить курсы химиотерапии или гормонотерапии на базе дневного стационара.

«К сожалению, онкология растет. Наша задача — своевременно выявлять эту патологию. Первым этапом мы сделали отделение амбулаторной эндоскопии на втором этаже, теперь готовимся к открытию центра амбулаторной онкологической помощи», — подчеркнул главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

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По его словам, на данный момент округ превышает областной показатель по выявлению рака на начальных стадиях. В центре онкопомощи можно будет пройти все виды диагностики: эндоскопические и ультразвуковые исследования, КТ и МРТ, рентген, а также маммографию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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