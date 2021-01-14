Целые семьи идут на прививку от ковида в Домодедове

Прививку от коронавируса сделали более 1200 жителей Домодедова. Об этом заявили в центральной городской больнице.

У нас развернуто два стационарных пункта — в городской поликлинике и в отдаленной сельской, в Ростунове. Мы получили в общей сложности около 1900 доз. Сейчас более 1200 человек привито. На выходных достаточно активно шли — целыми семьями», — доложил в четверг врач ЦГБ Домодедова губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Также в городе активно идет мобильная вакцинация. Для этого работает мобильная поликлиника, есть мобильный транспортный морозильник.

«У нас 11 амбулаторий. Самая дальняя из них — это 40 километров от Домодедова». — добавил медик.

По его словам, медработники приезжают в амбулатории и вакцинируют там жителей.

«Чем это удобно? Во-первых, они не контактируют между собой, не ездят в транспорте. Кроме того, мы вакцинируем сотрудников предприятий, которые находятся рядом с этими амбулаториями», — отметил он.

Всего, по последним данным, в Московской области прививку от коронавируса сделали уже больше 20 тысяч человек.