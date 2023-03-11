Подмосковье 11 марта 2023, 01:43 Цех по производству сушильных камер и теплоагрегатов построят в Серпухове Александр Стёпушкин

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В Серпухове построят цех по производству сушильных камер и теплоагрегатов. Работы проведут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в региональном министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Объем инвестиций в данный проект более 40 миллионов рублей», — сообщила директор комитета развития инвестиций, предпринимательства и потребительского рынка в Серпухове Дарья Воронцова.

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Предприятие «Макил Плюс» приобрело в собственность землю в поселке Мирный. Компания уже подготовила проектно-сметную документацию для строительства комплекса. Площадь цеха составит более 600 квадратных метров.

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Организация создаст 15 новых рабочих мест. Инвестор планирует изготавливать и хранить сушильные комплексы, а также воздухонагревательные установки для обработки древесины

«В планах компании расширить своё производство, с возможностью уйти в новую для себя сферу — изготовление оборудования для пищевого производства и гостиничного комплекса», — добавила Воронцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Московской области. Он позволяет оперативно реагировать и обеспечивать перемены в разных сферах.

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