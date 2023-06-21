Подмосковье 21 июня 2023, 15:51 Цех по производству очистных сооружений построят в Сергиевом Посаде Застройщик ООО "БиоПроект Пересвет"

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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство цеха по изготовлению очистных сооружений предприятия «БиоПроект Пересвет» в Сергиево-Посадском городском округе. Земельный участок для возведения объекта выделен по программе импортозамещения, размер инвестиций составит 60 млн рублей.

Внутри нового производственного цеха площадью 1287 квадратных метров будут изготавливать системы комплексной очистки воды для инженерных систем водоотведения и канализации, блоки ультрафиолетовой обработки ресурсов, накопительные резервуары и многое другое. Технологическую линию оснастят российским оборудованием для дискретной намотки стекловолокна. Всего на предприятии будет создано дополнительно 20 рабочих мест.

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Проект строительства персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Специалист оказал помощь в получении документов по архитектурному облику здания и дал разъяснения по замечаниям после проведенной проверки актов.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на портале организации или по телефону 8-498-602-00-00. Все услуги предоставляются бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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