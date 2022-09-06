Производство белья для женщин создаст новые рабочие места в Коломне | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 12:25 Поделиться Telegram

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Viber Производство белья для женщин создаст новые рабочие места в Коломне

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Здание производственного цеха по пошиву нижнего белья построит инвестор в Коломне. Проект планируется реализовать в течение года.

Разрешение на строительство здания выдано Министерством жилищной политики Московской области. Застройщиком выступает компания «Лэнжи». Отечественный бренд уже более десяти лет производит для женщин корсетное и нательное белье, следуя модным тенденциям и трендам. Упор делается на коллекции эксклюзивных ограниченных серий.

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Объем инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей. В здании площадью около 1,5 тысячи квадратных метра построят швейный цех и зону складирования. Будет создано 12 рабочих мест. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустят три новые программы поддержки бизнеса. Предпринимателям возместят затраты на инженерную инфраструктуру, субсидируют покупку оборудования и проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.

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