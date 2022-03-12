Царский туризм. Московская область представила «Императорский маршрут»

На Международной туристической выставке «Интурмаркет» представили проект «Императорский маршрут» по местам, связанным с династией Романовых. Проект объединил 22 региона, в том числе Подмосковье, где ключевые объекты расположены в Красногорске. Маршрут расскажет, как жила и хранила традиции семья последнего императора Николая II.

Выставка «Интурмаркет» проводится уже в 17-й раз. В этом году Подмосковье представлено на совместном стенде с другими регионами, которых объединил «Императорский маршрут». В Подмосковье расположено много объектов культурного наследия, памятников архитектуры и достопримечательностей, связанных с Императорским домом Романовых.

Министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко рассказал «360», что в этом году в маршрут включили новые объекты в Одинцовском округе и Красногорске.

«Благодаря фонду, который поддерживает возрождение „Императорского маршрута“, были восстановлены музеи, и сейчас мы их активно включаем в туристические программы. <…> Сейчас как никогда важно знать историю, гордиться своей страной, поэтому „Императорский маршрут“ у нас будет в приоритете», — сказал Шимко.

В Красногорске новым объектом стал Музей Российского общества Красного Креста и Августейших владельцев имения Ильинское-Усово, который открылся в Красногорске в декабре 2021 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».