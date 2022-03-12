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    12 марта 2022, 20:43

    Царский туризм. Московская область представила «Императорский маршрут»

    Туристический проект «Императорский маршрут» представили на выставке «Интурмаркет»

    Александр Блинов, Ксения Чернухина

    На Международной туристической выставке «Интурмаркет» представили проект «Императорский маршрут» по местам, связанным с династией Романовых. Проект объединил 22 региона, в том числе Подмосковье, где ключевые объекты расположены в Красногорске. Маршрут расскажет, как жила и хранила традиции семья последнего императора Николая II.

    Царский туризм. Московская область представила «Императорский маршрут»

    Выставка «Интурмаркет» проводится уже в 17-й раз. В этом году Подмосковье представлено на совместном стенде с другими регионами, которых объединил «Императорский маршрут». В Подмосковье расположено много объектов культурного наследия, памятников архитектуры и достопримечательностей, связанных с Императорским домом Романовых.

    Министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко рассказал «360», что в этом году в маршрут включили новые объекты в Одинцовском округе и Красногорске.

    «Благодаря фонду, который поддерживает возрождение „Императорского маршрута“, были восстановлены музеи, и сейчас мы их активно включаем в туристические программы. <…> Сейчас как никогда важно знать историю, гордиться своей страной, поэтому „Императорский маршрут“ у нас будет в приоритете», — сказал Шимко.

    В Красногорске новым объектом стал Музей Российского общества Красного Креста и Августейших владельцев имения Ильинское-Усово, который открылся в Красногорске в декабре 2021 года.

    Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».