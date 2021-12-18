Вице-губернатор Виртуозова открыла музей Красного Креста в Красногорске

Музей Российского общества Красного Креста и Августейших владельцев имения Ильинское-Усово открылся в селе Ильинском городского округа Красногорск. В церемонии приняла участие вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Музей расположился в историческом здании Лазарета для раненых воинов Русско-японской войны, который был обустроен при великой княгине Елизавете Федоровне в 1905 году. Он станет новым объектом туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется в Московской области с 2019 года фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Минкультуры и Ростуризма.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова в субботу приняла участие в открытии музея и торжественно перерезала красную ленту. Она призналась, что не поверила своим глазам, когда увидела, насколько все преобразилось в здании музея, который она посещала еще до реставрации. Зампред с интересом изучила экспозицию.

Великокняжеская чета Сергей Александрович и Елизавета Федоровна являлись попечителями более 150 благотворительных учреждений в Российской империи. Князь возглавлял Московское отделение Российского общества Красного Креста, а княгиня была его заместителем и председателем Дамского отделения. Августейшие супруги организовали в Москве благотворительные базары, средства с которых направляли на нужды пострадавших от стихийных бедствий и неурожая, а также социальным учреждениям, находившимся под покровительством четы.