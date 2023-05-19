Подмосковье 19 мая 2023, 16:31 Трудовую семейную династию строителей из Истры признали одной из лучших в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Семья Гольтяповых — Катаева — Тихоновых из Истры заняла третье место в номинации «Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство» конкурса «Лучшая трудовая династия». Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Суммарно семья из Истры трудится в АО «Проектно-строительное объединение № 13» уже 155 лет. Основатель семьи Катаев Владимир Михайлович поступил на предприятие в 1961 году. После туда устроились его дочь, зять и внуки.

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При участии династии Гольтяповых — Катаева — Тихоновых в Подмосковье построили множество социально значимых объектов, включая физкультурно-оздоровительный комплекс «Санаторий Истра» и комплекс по глубокой переработке молока «Сыровар».

«Спасибо за ваш труд! Поздравляю с победой в конкурсе!» — поздравила призеров министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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