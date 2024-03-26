Подмосковье 26 марта 2024, 11:41 Трудовую династию Суворовых из Орехово-Зуева наградили за развитие системы ЖКХ в Подмосковье Пресс-служба администрации города или района

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Глава МинЖКХ Подмосковья наградил трудовые династии, которые внесли большой вклад в развитие коммунальной сферы в регионе. Среди них семья Суворовых из Орехово-Зуева.

Как рассказали в администрации округа, трудовой стаж Суворовых превышает 80 лет. Валерий работает старшим диспетчером участка Восточной системы водоснабжения. Там же уже 16 лет трудится сын Денис. Свой вклад в развитие сферы вносит и супруга Валерия Людмила, которая работает уборщиком производственных и служебных помещений.

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