Троицкие гуляния отменили в Подольске из-за ситуации с коронавирусом

В Подольске в деревне Коледино в воскресенье должны были пройти Троицкие гуляния. Но организаторы праздника сообщили об отмене из-за ситуации с коронавирусом. Информация об этом появилась в группе «МБУК СДК „Надежда“» соцсети «ВКонтакте».

Праздник должен был начаться сегодня в 12:00 на детской площадке деревни Коледино. Однако из-за непростой ситуации с коронавирусом в области было принято решение отменить мероприятие, об этом организаторы сообщили заранее — 18 июня.

В мероприятии должны были принять участие артисты Дома культуры «Надежда», семейный дуэт «ВИКТОРиЯ», Александра Завгородняя, Даша Серегина и другие.​

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что власти Московской области делают все возможное, чтобы избежать жестких ограничений и локдауна. В частности, в этом поможет обязательная вакцинация. Подмосковье уже получило 225 тысяч доз вакцин от коронавируса.