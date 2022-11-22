Подмосковье 22 ноября 2022, 14:12 Трое сыновей и восемь дочек. Жительница Подмосковья стала мамой в 11-й раз Жительница Подмосковья стала мамой в 11-й раз

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Олеся Михеева из Подмосковья родила сына в Центре материнства и детства в Раменском. Казалось бы, обычная история, если бы не тот факт, что это уже 11-й ребенок в семье. Маму с новорожденным ждали дома муж, трое сыновей и восемь дочек.

Олесе 38 лет, и у них с супругом Юрием уже 11 детей. Самого младшего назвали в честь отца.

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Первенцем у супругов был мальчик, а затем началась целая череда дочек. Второго сына Олеся родила не так давно, а вскоре судьба вновь преподнесла подарок.

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«Каждого из своих детей мы с мужем планировали. Причем у нас все Скорпионы по знаку зодиака, рождаются ближе к октябрю. Очень удобно, ведь в школе в это время каникулы», — поделилась мать-героиня Олеся Михеева.

Опытная мама признается, что среди 11 ее детей нет похожих. У каждого свой темперамент, характер и привычки. Справляться с домашними обязанностями очень помогает муж.

«Если детям интересно, они быстро организовываются, а если скучно — тяжело. Но они стараются поддерживать друг друга, вместе выполняют задания по дому», — сказал многодетный отец Юрий Михеев.

Сейчас мама с новорожденным уже дома. Роды в перинатальном центре прошли хорошо, так что надолго задерживаться там не было необходимости.

«Это уже вторые роды Олеси в нашем центре. Ей здесь очень понравилось, поэтому она снова выбрала нас и сказала, что, может быть, придет еще», — рассказала заведующая родильным отделением Центра материнства и детства в Раменском Светлана Слюндина.

Сейчас Михеевы нацелены на образование своих детей, но не исключают, что однажды в семье снова будет прибавление.

Ранее стало известно, что Московская область закрепилась на втором месте в ЦФО по рождаемости.

В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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