Подмосковье 16 февраля 2024, 14:05 Трое школьников из Лобни выиграли призы на областном конкурсе чтецов «Открытая книга» Unsplash

Читать 360tv в

Воспитанников театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» из Лобни отметили призами на областном конкурсе чтецов «Открытая книга». Ребята выступили в номинации «Юмористическое или сатирическое произведение».

Участниками Московского областного фестиваля-конкурса чтецов «Открытая книга» стали 47 школьников из разных городов региона. Трое ребят из театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» представляли городской округ Лобня.

Реклама

Жюри высоко оценило их выступления в номинации «Юмористическое или сатирическое произведение». Так, Максим Редкозубов стал лауреатом II степени, а Вячеслав Иванов получил специальный диплом «За артистизм». Отдельно на конкурсе отметили Софью Пахунову. Ее пригласили на театральное отделение в Московский губернский колледж искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».