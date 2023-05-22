Подмосковье 22 мая 2023, 15:14 Трое представителей хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стали лучшими в прошедшем сезоне ВХЛ фото Всероссийская хоккейная лига

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Представители воскресенского клуба «Химик» попали в число номинантов по итогам сезона 2022/2023 Париматч Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

21-летний голкипер «Химика» Дмитрий Куликов сыграл в минувшем сезоне 47 матчей, отразив около 93% бросков от соперников, в 10 встречах ворота Куликова остались нетронутыми. За впечатляющие результаты игрока признали лучшим вратарем турнира.

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Наставник воскресенского коллектива Игорь Гришин получил звание лучшего тренера сезона. Под руководством специалиста «Химик» выиграл первый в истории Кубок Петрова, также клуб оказался самым результативным в турнире, забросив в ворота оппонентов 77 шайб. Генеральный директор команды Александр Морозов победил в номинации «Лучший руководитель клуба».

В финальной серии ВХЛ коллектив из Воскресенска обыграл красноярский «Сокол» со счетом 4:0. С победой хоккеистов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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