Триколор размером 20 на 10 метров развернули в Балашихе в День флага России

Сегодня, 22 августа, по всей России отмечается день государственного флага РФ. В Балашихе к этому дню развернули огромный флаг размером 20 на 10 метров.

Сама идея российского флага появилась в 1667 году. Тогда голландец по фамилии Бутлер вел строительство первого российского корабля «Орел». Судно должны были задействовать для охраны персидских купцов, когда они проводят экспедиции по Каспию и Волге.

Когда строительство закончилось, нужно было решать, какой именно флаг поднимать на корабле. Руководство России приказало посоветоваться с Бутлером в этом вопросе. Он решил опираться на опыт собственной страны и попросил закупить ткани белой, синей и красной расцветки. Бутлер отметил, что принято использовать цвета, которые считаются государственными.

Первый флаг России сохранился до сих пор, он находится в Центральном военном-морском музее. Как считает большинство россиян, белый цвет говорит о мире и чистоте. Синий — о вере, постоянстве, нацеленности на идеалы. Красный — энергия, сила, а также кровь, потерянная во время защиты Родины от врагов.

Ранее стало известно, что в знак уважения к главному символу страны в школах области начнут проводить торжественные линейки — с поднятием флага и прослушиванием гимна. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.