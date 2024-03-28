Подмосковье 28 марта 2024, 17:43 Три школьницы из Жуковского выиграли на всероссийской олимпиаде по МХК Unsplash

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Школьницы из Жуковского выиграли на всероссийской олимпиаде по искусству. Победительницей стала Марина Целищева из гимназии № 1, а призовое место заняли Алена Томилина из школы № 10 и Анастасия Головкина из лицея № 14.

Как рассказали в администрации округа, школьницы участвовали в финальном этапе олимпиады. Победители соревнования получат выплату в размере 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч рублей, а участники — 100 тысяч.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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