Подмосковье 05 января 2023, 17:32 Три лесопарка открыли после благоустройства в Подмосковье в декабре 2022 года

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Три лесопарка открылись в Подмосковье после благоустройства в декабре 2022 года. Это Ольгинский парк в Балашихе, Лобненский и электростальский «Авангард», рассказали в Минблагоустройства региона.

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«Благоустройство лесных территорий — достаточно скрупулезная работа. При проектировании лесопарков важно соблюсти баланс между природой и создаваемой инфраструктурой, чтобы архитектура не доминировала над природой, а, наоборот, подчеркивала ее. Благодаря региональной программе „Парки в лесу“ мы создаем условия для комфортного и безопасного отдыха на лесных рекреациях», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Министр добавил, что в регионе в декабре открыли три лесопарка, в которых выполнили основные работы по благоустройству — создали прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, обновили освещение.

Полностью работы в этих парках будут завершены в весенне-летний период 2023 года, добавил Михаил Хайкин.

Работы проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу». Она стартовала в 2021 году, уже благоустроены 12 лесопарков, всего планируется сделать комфортными для отдыха 50 лесных территорий.

Ранее сообщалось, что бесплатные ледовые представления пройдут до конца новогодних каникул в 13 округах Московской области.

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