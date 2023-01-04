Подмосковье 04 января 2023, 19:08 Бесплатные ледовые представления покажут еще в 13 округах Подмосковья до конца новогодних каникул

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В Московской области в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» показывают бесплатные ледовые представления с участием фигуристов мирового уровня. С 1 января такие шоу уже прошли в шести городских округах, а до конца праздников их представят еще в 13 муниципалитетах. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.

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Жителям Химок, Солнечногорска, Сергиева Посада, Королева и Щелкова показали спектакль «Царевна-лягушка» в постановке олимпийской чемпионки в танцах на льду, заслуженного мастера спорта России Татьяны Навки.

В Красногорске представили проект чемпиона мира и Европы в танцах на льду, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Ледовые представления будут проходить ежедневно.

4 января

16:00 — Клин, парк «Сестрорецкий», «Царевна-лягушка» Татьяны Навки;

20:00 — Наро-Фоминск, хоккейная площадка (улица Маршала Жукова, 14А), «Царевна-лягушка» Татьяны Навки.

5 января

17:00 — Подольск, парк имени Талалихина, «Царевна-лягушка» Татьяны Навки;

20:00 — Котельники, стадион «Русские газоны», «Царевна-лягушка» Татьяны Навки.

6 января

18:00 — Одинцовский округ, Соборная площадь Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, «Царевна-лягушка» Татьяны Навки;

19:00 — Ногинск, Центральный парк, «Ледниковый период» Ильи Авербуха;

21:00 — Павловский Посад, стадион «Заречье», «Ледниковый период» Ильи Авербуха.

7 января

17:00 — Одинцовский округ, парк Малевича, «Царевна-лягушка» Татьяны Навки;

20:00 — Красногорск, Павшинская пойма (Красногорский бульвар, 30), «Царевна-лягушка» Татьяны Навки.

8 января

16:00 — Коломна, стадион «Авангард», «Ледниковый период» Ильи Авербуха;

17:00 — Можайск, дворец спорта «Багратион», «Царевна-лягушка» Татьяны Навки;

18:30 — Зарайск, Центральный парк культуры и отдыха, «Ледниковый период» Ильи Авербуха;

21:00 — Кашира, стадион «Энергетик», «Ледниковый период» Ильи Авербуха.

Полное расписание ледовых представлений жители могут узнать на портале welcome.mosreg.ru.

Всего в Подмосковье с начала зимы показали уже 16 бесплатных ледовых спектаклей, отметили в Минкультуры региона.

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