Подмосковье 14 декабря 2023, 11:00 Три крупных производства открыли в Дмитровском округе в 2023 году Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Три новых предприятия запустили в Дмитровском округе в 2023 году. Это заводы по производству дистиллированных алкогольных напитков, электросварных труб и кабелей. Сейчас в муниципалитете в стадии реализации находятся еще 47 инвестиционных проектов.

Завод дистиллированных питьевых алкогольных напитков ООО «ММВЗ» начал работу летом. Вода для производства добывается на территории завода — из артезианской скважины гжельско-ассельского комплекса Яхромского месторождения подземных вод.

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Предприятие автоматизировано на 90%, там установлено современное итальянское оборудование. Также на заводе работает технологическая лаборатория, а вторичное сырье отправляют на переработку.

Другой завод принадлежит компании «Дмитровский металлоцентр», которая является ведущим российским производителем электросварных труб строительного назначения.

Свой инвестиционный проект в Дмитрове реализовал и кабельный завод «Азимут». Компания наладила производство кабельно-проводниковой продукции широкого спектра применения — от бытовых объектов до атомных электростанций и оборонной промышленности.

На предприятии оборудована зона технического контроля продукции, в производстве используют сырье и оборудование российских производителей. Еще две дополнительные линии откроют в начале 2024 года.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Только сильная экономика позволяет нам строить новые детские сады и школы, транспортные развязки, ремонтировать дороги, благоустраивать дворы и создавать новые комфортные общественные пространства. Именно поэтому мы большое внимание уделяем работе с инвесторами», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Сегодня на территории муниципалитета открыто три индустриальных парка, где работают 32 резидента. Также действуют 278 промышленных предприятий и более девяти тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, за последние пять лет в Дмитровском округе реализовано 77 инвестпроектов на общую сумму 112 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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