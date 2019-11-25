Третью линию МЦД откроют не позже 2022 года

Новую линию Московских центральных диаметров (МЦД) запустят до 2022 года. Для этого построят дополнительные железнодорожные пути, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

21 ноября в столице дали старт движению первых двух линий МЦД: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Но на этом история диаметров не заканчивается: по плану откроют еще три линии. Первую из них запустят уже через два года.

«Следующая наша задача — открыть третью линию в 2021–2022 годах, для этого будут построены дополнительные железнодорожные пути, а также закуплены новые поезда „Иволга“ — комфортабельные и удобные. Это позволит сократить интервалы до пяти-шести минут в час-пик и, безусловно, скажется на удобстве передвижения», — отметил Андрей Воробьев.

Сейчас налаживают работу диаметров, чтобы проезд для жителей и гостей московского региона стал максимально комфортным.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Принято решение, что первое время поездки будут бесплатны. Для того чтобы отточить все необходимые процессы, в том числе программное обеспечение должно быть настроено. Мы уже сегодня видим, что необходимо прибавлять вагоны, удваивать составы, потому что поток на каждой станции очень большой», — добавил губернатор.

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С 25 ноября на второй линии МЦД увеличат количество вагонов до 10-11 в каждом составе. Это сделают для того, чтобы разгрузить пассажиропоток. Так, в часы пик число мест станет больше на 30%.