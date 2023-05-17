Подмосковье 17 мая 2023, 17:41 Тренировочные учения для пожарных прошли в детском медицинском центре в Одинцове Главное управление МЧС России по Московской облас

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В Одинцовском пожарно-спасательном гарнизоне провели тренировочные пожарно-тактические учения. Их организовали в здании лечебного корпуса реабилитационного отделения «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр», сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

По легенде пожар произошел из-за короткого замыкания. Сигнализация не сработала, поэтому огонь распространился по всему цокольному этажу. Детей, родителей и медперсонал пришлось эвакуировать.

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«В цели учения входила организация взаимодействия работников лечебного корпуса, сотрудников дежурной смены специального отдела № 8 ФГКУ „Специальное управление ФПС № 20 МЧС России“, пожарно-спасательных подразделений Московской области, администрации и дежурных служб объекта при эвакуации людей и тушении пожара», — уточнили в управлении.

В учениях поучаствовали 43 человек на восьми спецмашинах.

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