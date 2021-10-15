Тренировку по фигурному катанию провели для детей-сирот на новой ледовой арене в Балашихе

Тренировка по фигурному катанию состоялась для сирот в Балашихе. Занятие провели на новой ледовой арене. К нему присоединились ребята в возрасте от трех до 16 лет.

Источник фото: Евгений Дудин

Урок провела тренер секции «Хрустальные пазлы» для детей с ограниченными возможностями Алиса Володько. Она мастер спорта по фигурному катанию.

За час она научила ребят главным азам. Например, дети узнали, как держать баланс и выполнять основные упражнения, — они являются основой фигурного мастерства.

Источник фото: Евгений Дудин

Участвовали 20 ребят, отметила начальник территориального отдела управления опеки и попечительства Минобразования Подмосковья по городскому округу Балашиха Ирина Киоса.

Я очень довольна тем, как прошла тренировка. Ребята счастливы, у них хорошо получается. И то, что у них есть возможность тренироваться с тренерами, — это просто замечательно Ирина Киоса.

Занятие прошло на новой арене рядом с Ледовым дворцом на Парковой улице. В зале присутствовали опекуны детей.

Источник фото: Евгений Дудин

«Благодарность выразили и наши замещающие родители — они находились на тренировке», — отметила Ирина Киоса.

«С начинашками всегда работать очень интересно. У всех разная мотивация, все по-разному себя чувствуют на льду, и каждый раз этот опыт уникален», — сказала Алиса Володько.

Источник фото: Евгений Дудин

Такие тренировки планируют проводить еженедельно. Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут учиться стоять на коньках по пятницам, с 13:45 до 14:45.