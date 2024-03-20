Подмосковье 20 марта 2024, 16:32 Тренировку по тайскому боксу провели для волонтеров Подмосковья в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В академии единоборств в Химках прошла уникальная тренировка по тайскому боксу. На мероприятии встретились участники из «Волонтеров Подмосковья» и группы «Сова». Занятие провел опытный инструктор Андрей Молчанов. Ребятам показали, как правильно защищаться и атаковать.

«Тайский бокс — ударное боевое искусство, где можно использовать удары кулаками, локтями, коленями и голенями, а также научиться правильным основам защиты. Заниматься в группе могут все желающие. Характерный возраст для мальчиков и девочек начинается от шести лет», — поделился Андрей Молчанов.

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Тренировка прошла в дружественной и атмосфере, что позволило участникам не только научиться новым навыкам, но и почувствовать себя частью большого и дружного коллектива. Все желающие присоединиться к занятиям по тайскому боксу в академии единоборств Химок могут записаться по телефону: +7(495) 142-02-51.

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