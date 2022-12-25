Подмосковье 25 декабря 2022, 20:14 Трем сиротам из Лобни выдали ключи от новых квартир Фото: Сергей Мельников

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вручил ключи от квартир трем детям, оставшимся без попечения родителей. В них проведен косметический ремонт и установлено необходимое оборудование.

«Получение квартиры — очень важный момент в жизни ребят. Новое жилье станет для них фундаментом новой, взрослой жизни», — отметил Игорь Демешко.

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Своими эмоциями поделилась одна из обладательниц нового жилья Светлана Любимова.

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«С одной стороны, переполняет чувство радости, потому что начинается взрослая жизнь. С другой — смятение, как будто стоишь на пороге чего-то огромного и неизведанного, и тебе предстоит окунуться в эту взрослую жизнь, и назад дороги уже не будет», — сказала Светлана.

Фото: Сергей Мельников

Также ключи в канун Нового года получили Сергей Лыткин и Дарья Ананьева.

Фото: Сергей Мельников

Пока на квартиры заключен договор найма на пять лет. Затем или он будет перезаключен, или квартиру передадут в собственность ребятам.

«Это сделано для того, чтобы обезопасить их, чтобы никакие недобросовестные люди не смогли их обмануть. Такие ребята очень доверчивые, и им приятно любое внимание», — сказала заведующая отделом защиты имущественных и неимущественных прав по городскому округу Лобня Елена Громова.

Она добавила, что законные представители детей очень добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей, многие заранее готовились к тому, что приемный ребенок получит квартиру, — и уже помогают обставлять новое жилье.

«Порой удивляешься, откуда они берут на это время, ведь все тоже работают. Но они не только обувают, одевают и кормят детей, но и находят время на обеспечение их досуга, отдыха и образования», — добавила Елена Громова.

Всего в Лобне в 2022 году шесть сирот получили ключи от квартир. Жилье им предоставили в рамках госпрограммы Московской области «Жилище».

Ранее сообщалось, что премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» получили 120 человек.

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