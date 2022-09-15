Трехзвездочный отель построят на улице Волковской в Люберцах | 360°

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Трехзвездочный отель построят на улице Волковской в Люберцах

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Разрешение на строительство гостиницы выдано Министерством жилищной политики Московской области. Проект возведет компания «Специализированный застройщик „Гранд“».

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Здание отеля высотой 21 этаж появится на улице Волковской в Люберцах. Здесь смогут одновременно останавливаться до 2,5 тысячи постояльцев. На первом этаже планируют открыть различные кафе, рестораны, магазины и предприятия сферы услуг, ниже расположится подземный паркинг.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Он проконсультировал инвестора по вопросам корректировки проектной документации, помог сократить срок прохождения экспертизы проектной документации и получить разрешение от Росавиации.

Гостиница создаст 77 рабочих мест. Объем вложений составит порядка пяти миллиардов рублей. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о намерении привлечь в экономику региона один триллион инвестиций за год.

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